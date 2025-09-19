Канадський прем'єр-міністр Марк Карні та президентка Мексики Клаудія Шейнбаум вирішили поглибити двосторонні зв'язки держав до Всеохопного стратегічного партнерства, а ще запускають план дій країн на 2025-2028 роки.

Про це йдеться у спільній заяві Карні та Шейнбаум на сайті канадського уряду.

Марк Карні 18 травня відвідував Мехіко. Вони з Шейнбаум обговорювали поглиблення двосторонньої торгівлі в таких сферах як інфраструктура, енергетика, сільське господарство та охорона здоров'я.

Прем'єр-міністр і президент підтвердили спільні пріоритети, включаючи продовження співпраці в галузі охорони кордонів, боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, готовності до надзвичайних ситуацій та заходів щодо боротьби зі зміною клімату.

Карні і Шейнбаум домовилися тісно координуватися під час підготовки до майбутнього перегляду Угоди про вільну торгівлю між Канадою, США та Мексикою (CUSMA).

А трирічний спільний план дій для цих країн вводиться вперше. Там зафіксовані 4 пріоритети: процвітання; мобільність, добробут та інклюзивність; безпека; навколишнє середовище та сталий розвиток.

Тарифи між США та Канадою і Мексикою

1 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит. До 1 вересня Канада мала скасувати всі мита на американські товари, які підпадають під дію угоди USMCA.

Трамп також погрожував, що з 1 серпня запровадить мито 30% на імпорт з Мексики. А 31 липня після розмови з Шейнбаум відклав цей намір на 90 днів.

Нагадаємо, одразу вступивши на посаду президента, Трамп наклав тарифи 25% на імпорт товарів із Канади, Китаю і Мексики. Пояснив це нібито боротьбою з нелегальною імміграцією та наркоторгівлею.