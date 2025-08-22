Канада скасовує більшість мит на американські товари — прем'єр країни Карні

Канадський прем'єр-міністр Марк Карні оголосив, що його країна до 1 вересня скасує всі мита на американські товари, які підпадають під дію угоди між Канадою, США та Мексикою (USMCA). Проте, деякі тарифи все ще залишаться чинними.

Про це він сказав на пресконференції в Оттаві 22 серпня, передає CBC News.

"Уряд Канади зробить такий самий крок, як і США, та скасує усі імпортні мита на американські товари, що підпадають під угоду про вільну торгівлю", — сказав він.

Очільник канадського уряду нагадав, що США раніше в односторонньому порядку скасували мита на ті ж категорії канадських товарів, окреслені в USMCA.

"Фактичний середній розмір американських мит на канадські товари становить 5,6%. Порівняйте це із 16% мит, що діють в середньому проти решти країн. Таким чином, запроваджені проти Канади мита — найнижчі серед усіх торгівельних партнерів США. На додаток, понад 85% канадсько-американської торгівлі досі відбувається без мит", — сказав Карні.

Водночас прем'єр заважив, що Канада не скасовуватиме мита на американську сталь, алюміній та автомобілі, оскільки Вашингтон поки не зробив цей "взаємний крок".

Посадовець Білого дому заявив, що США вітають ухвалення канадським урядом цього рішення, назвавши його "давно назрілим".

Він додав, що вони "з нетерпінням чекають на продовження переговорів з Канадою щодо питань торгівлі та національної безпеки".

Сам Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 22 серпня заявив, що йому подобається канадський прем'єр.

"Ми хочемо бути дуже добрими до Канади. Мені дуже подобається Карні. Я думаю, що він хороша людина, і ми вчора мали дуже гарну розмову", – сказав американський лідер.

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.