Навроцький може за кілька днів вперше зустрітися із Зеленським в ООН

Президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США та візьме участь у загальних дебатах ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же буде й президент України Володимир Зеленський.

Про плани офіційної поїздки Навроцького розповів 18 вересня на пресконференції міністр при президенті Марцін Пшидач. Його цитують польські медіа RMF24 та Onet.

На Генасамблеї Навроцький зосередиться на питаннях безпеки та представить польське бачення міжнародних відносин та світового порядку.

Пшидач зазначив, що там Навроцький може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом — вдруге за останній час, адже Навроцький був у Вашингтоні 3 вересня.

Міністра запитали, чи відбудеться також зустріч Навроцького із Зеленським. Пшидач відповів, що зала, в якій засідає ООН, є фактично невеликою і всі перебувають там поряд, тому контакти між політиками є очевидними.

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", — сказав посадовець.

Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди. Але лідери обмінювалися повідомленнями та дзвінками. 17 вересня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що Зеленський вирушить до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, тобто буде там тоді ж, що і польський лідер.

Навроцький раніше підкреслював, що співпраця між Києвом та Варшавою має ґрунтуватися на взаємній повазі та справжньому партнерстві. Він називає Росію "постійною загрозою" для Польщі, водночас казав, що членство України в НАТО "неможливе", а вступ України до Євросоюзу "передчасний".