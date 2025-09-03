Американські військові залишаться у Польщі — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові залишаться у Польщі, якщо країна хоче мати "більшу їхню присутність".

Про це Дональд Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому Домі.

"В нас чудові стосунки з Польщею, кращі ніж були раніше. Американські військові залишаться у Польщі. Якщо вони хочуть мати більшу присутність. Є країни де американських військових більше, але в Польщі їх багато", — сказав Трамп.

Також президент Трамп висловив підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому, якого обрали цього року. Трамп заявив, що Навроцький "популярний" у Польщі.

"Я пишаюсь ним. Загалом Польща дуже рада своєму президенту, і дуже добре, що ми можемо обговорити і торгівлю, і багато інших питань", — повідомив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп розглядав можливість скоротити кількість американських військових, які дислокуються у Європі. Трамп розглядав також можливість перекласти утримання американських військових у країнах НАТО у Європі на європейські країни.