Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що членство України в НАТО "неможливе", а вступ України до Євросоюзу "передчасний". У МЗС України відповіли на його заяву.

Свою позицію Кароль Навроцький висловив в інтервʼю литовському виданню LRT; Міністерство закордонних справ опублікувало свою заяву на офіційному сайті.

Кароль Навроцький в інтервʼю назвав Росію "постійною загрозою" для Польщі та Литви, але заявив, що Україна не може стати членом НАТО через "стан війни".

"Це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни, тому це обговорення слід відкласти, це просто неможливо", — сказав Навроцький.

На запитання, чи можлива безпека Європи, Литви та Польщі "без України", президент Польщі відповів, що "Україна може стати частиною цивілізації в майбутньому".

"Сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною і, як я вже казав, я, як президент Польщі, не беру участі в таких дискусіях і більше зосереджуюся на тому, що поляки робитимуть із 2022 року", — сказав Навроцький.

Він також наголосив на допомозі, яку надавала Польща Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року

"Ми, поляки, вважаємо, що виконали урок солідарності якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації", — сказав Навроцький.

Навроцький також згадав в інтервʼю Волинську трагедію, яку назвав "різаниною". Він заявив, що Польща "вимагає справедливості", а жертви трагедії — імен та памʼятників. Те, що у цій трагедії теж були жертви з боку України — президент Польщі не згадав.

У 2025 році розпочався процес ексгумації жертв Волинської трагедії на території України за участі Польщі.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що взяли до уваги заяви президента Польщі щодо членства України у НАТО та ЄС.

"Виходимо з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє — з Європейським Союзом. Крім того, держави-учасниці Коаліції охочих нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України. Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії", — повідомили у МЗС.

Там нагадали, що така позиція щодо членства України у ЄС та НАТО отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі.

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", — наголосили у МЗС України.