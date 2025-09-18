Міністерка з питань притулку та міграції Хілле Кайзер, яка йде у відставку, наголосила, що українські чоловіки, котрі працюють у Нідерландах, мають облаштовувати собі житло самостійно. Це пов’язано з переповненістю муніципальних притулків.

Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

За словами міністерки, Нідерланди досягли межі можливостей для забезпечення біженців житлом. Вона вважає "розумним", аби чоловіки, які мають роботу та дохід, самостійно орендували житло або зверталися по допомогу до роботодавців. За її словами, у Нідерландах громадяни, які працюють, також самі дбають про житло.

Вона каже, що відповіла на термінове звернення Червоного Хреста та муніципалітетів, яким дедалі тяжче забезпечувати українців житлом. Через брак місць у притулках люди змушені ночувати на вулиці або в автомобілях.

Водночас посадовиця підкреслила, що українці зберігають право на житло та освіту відповідно до Європейської директиви про тимчасовий захист, дію якої продовжено до 4 березня 2027 року. Вона наголосила, що матері з дітьми надалі отримуватимуть догляд та підтримку.

Наразі муніципалітети надають близько 97 тисяч місць для українців, і всі вони заповнені. Попри це, щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість українців — 435.

Кайзер також заявила, що українців, які прибули через інші країни ЄС, можуть закликати повернутися туди, де вони вперше отримали притулок.

Раніше в Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG) заявляють про "критичну ситуацію" з прийомом новоприбулих українських біженців, які хочуть оформити тимчасовий захист в країні. Як пише мовник, юридично муніципалітетам не дозволяється відмовляти біженцям у наданні притулку, однак іноді це трапляється. Так, у місті Гронінген українці отримали відмову в поселенні, подали до суду та оскаржили рішення міста.