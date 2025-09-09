В Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG) заявляють про "критичну ситуацію" з прийомом новоприбулих українських біженців, які хочуть оформити тимчасовий захист в країні.

Про це повідомив нідерландський мовник NOS.

За їхньою статистикою, наразі в країні налічується понад 97 тисяч муніципальних пунктів прийому біженців, але практично всі вони зайняті. Щотижня до Нідерландів прибуває близько 300 українців, переважно жінки з дітьми, а також чоловіки, які приїжджають у пошуках роботи.

Зокрема, в Утрехті кажуть, що вперше змушені були відмовити українцям у реєстрації. Через брак фінансування місто, ймовірно, найближчим часом буде змушене закрити існуючі центри розміщення.

У місті Дордрехт повідомляють, що також регулярно змушені відмовляти громадянам України у прийомі. Наразі муніципалітет прийняв близько тисячі біженців, половина з яких проживає в колишній офісній будівлі. Проте з лютого наступного року будівля змінить цільове призначення, а нового приміщення поки не знайшли.

Як пише видання, юридично муніципалітетам не дозволяється відмовляти біженцям у наданні притулку, однак іноді це трапляється. Так, у місті Гронінген українці отримали відмову в поселенні, подали до суду та оскаржили рішення міста.

У Міністерстві з питань міграції та притулку Нідерландів визнають наявну проблему та заявляють, що розглядають можливі шляхи її вирішення. Одним із варіантів може стати співоплата за житло, якщо українські біженці мають власний дохід.

За даними NOS, Нідерланди займають четверте місце у ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення, поступаючись лише Чехії, Польщі та Німеччині.