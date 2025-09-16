У вівторок, 16 вересня, Рада ЄС узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Завдяки цій рекомендації ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні сприятимуть поступовому скасуванню статусу тимчасового захисту.

Рекомендація також містить заходи щодо забезпечення інформування переміщених осіб та заходи щодо забезпечення координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек наголосив, що поки триває війна солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас, за його словами, правильною є підготовка до дня, коли ситуація дозволить перемішеним українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни.

"Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", — сказав він.

Рекомендація, яка є обов'язковою для держав-членів ЄС, набуде чинності після її ухвалення.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

У Раді ЄС зазначили, що багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, чинні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами. Вони також повинні поширити права на тимчасовий захист (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням) на осіб, зареєстрованих у програмах добровільного повернення.

Перехід до інших легальних статусів проживання

У Раді ЄС закликають країни блоку пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням або сімейними обставинами, якщо ці особи відповідають певним умовам.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заявки на отримання статусів згідно з законодавством ЄС, наприклад, пов'язаних з висококваліфікованою роботою. У Раді наголосили, що неможливо мати одночасно тимчасовий захист та статуси згідно з законодавством ЄС.

Інформація для переміщених осіб

Зазначається, що країни ЄС повинні забезпечити надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус, впливу на їхні переваги та права, а також підтримки повернення до України.

Держави повинні, зокрема, створити інформаційні системи та кампанії щодо програм добровільного повернення. Вони також можуть створити "Центри єдності", які можуть фінансуватися з програм ЄС. "Центри єдності" можуть бути контактними особами для переміщених українців у державі ЄС, надавати допомогу з документами, а також консультації щодо працевлаштування в Україні та країні перебування.

15 липня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року.