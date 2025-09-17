Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. Перебування біженцям мають продовжити до 4 березня 2026 року. Документ очікує на підпис президента.

Про це пише Польське радіо.

Документ підтримали 57 сенаторів, а проти виступили — 32. Він продовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також пов’язує виплату соціальних допомог — зокрема програми "800+" — із професійною активністю.

Норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик сподівається, що президент підпише закон у нинішній редакції.

За його словами, позиції збігаються у питаннях охорони здоров’я, легального перебування іноземців, доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат. Водночас, він наголосив, що різниця полягає не у змісті, а у способах реалізації, адже головне — зробити механізми дієвими.

Є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, аби воно справді працювало", — зазначив Дущик.

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.