США погоджуються з необхідністю тиску на Росію разом з ЄС — єврокомісар

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники адміністрації президента США погодились з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Про це єврокомісар Дан Йогенсон заявив під час брифінгу 11 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"Я дуже радий, що американська адміністрація погоджується з тим, що нам потрібно чинити більший тиск на Росію і що нам потрібно допомогти Україні також у складній енергетичній ситуації, в якій вона перебуває. Тож ми детально обговорили, як ми можемо просунутися вперед у цьому питанні. І ми будемо співпрацювати на технічному рівні з цих питань", — сказав Дан Йогенсон.

Водночас єврокомісар заперечив, що сторони під час зустрічі між представниками ЄС та США координували наступний 19-й пакет санкцій проти РФ.

"Ми не обговорювали санкції. У нас було 2 мети зустрічі. По-перше, з'ясувати, як ми можемо співпрацювати у чиненні тиску на Росію шляхом припинення можливості для неї заробляти гроші на продажу нам енергії, та як ми можемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україну необхідними енергоресурсами", — сказав Дан Йогенсон.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі, що не виключають запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від введення прямих санкцій проти Росії. Однак він подвоїв тарифи на індійські товари до 50% через продовження закупівель нафти у Росії.