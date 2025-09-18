ЄС хоче домовитися з Індією про запобігання обходу санкцій Росією

Європейська комісія презентувала нову стратегічну програму співпраці з Індією, у центрі якої — питання безпеки та оборони. Згідно з документом Єврокомісії, головна мета співпраці — запобігти реекспорту у Росію товарів європейського походження та обходу санкцій.

Про це пише Euractiv.

За словами голови європейської дипломатії Кає Каллас, безпека та оборона є «опорою партнерства» з Індією. Водночас вона визнала, що через тісні зв’язки Індії з Москвою наразі «немає взаємного розуміння» у цьому питанні.

Раніше індійські війська взяли участь у навчаннях «Запад» разом із російськими та білоруськими військовими поблизу східного флангу НАТО. Це викликало критику у Брюсселі, так само як і закупівлі Індією російських енергоносіїв та озброєнь.

Попри це, ЄС пропонує Нью-Делі створити формальне партнерство у сфері безпеки й оборони, яке дозволить Індії приєднатися до групи союзників ЄС — Канади, Великої Британії, Японії, Південної Кореї та Норвегії. Також у планах — співпраця в морській безпеці, кооперація між оборонними промисловостями та створення спільного промислового форуму.

ЄС розглядає Індію як найбільш динамічну економіку світу та ключового партнера у торгівлі, попри складні переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

"Ми живемо у бурхливі часи, і нам потрібна співпраця. Питання лише в тому, чи залишимо ми цю нішу для когось іншого", — підсумувала Каллас

У день презентації стратегії, 17 вересня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, заявивши, що Індія прагне "далі зміцнювати особливе й привілейоване стратегічне партнерство" з Росією.