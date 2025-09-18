Атака РФ спричинила пожежі на Київщині; король Чарльз на державному банкеті з Дональдом Трампом згадав Україну; Білий дім підтвердив перший пакет допомоги Україні союзників НАТО за програмою PURL та Сенат Польщі підтримав законопроєкт щодо перебування українських біженців — Суспільне зібрало головні новини ранку 18 вересня.

1. РФ атакувала Київщину дронами: виникли пожежі у Бориспільському та Бучанському районах

У ніч на 18 вересня російські безпілотники атакували Київщину. У Бориспільському районі загорілися складські приміщення, у Бучанському — пожежа виникла у приватному будинку.

За даними Київської ОВА, на місці працюють рятувальники та оперативні служби. Пожежу в Бучанському районі локалізували. Повідомлень про постраждалих не надходило.

2. Король Чарльз під час банкету з Трампом згадав про підтримку України

Під час державного банкету у Віндзорському замку за участю президента США Дональда Трампа король Великої Британії Чарльз III заявив, що союзники разом підтримують Україну, "щоб стримати агресію та забезпечити мир".

Він також відзначив "особисту відданість Трампа пошуку рішень для найскладніших світових воєн". На заході були присутні члени королівської родини та керівники американських технологічних компаній.

Контекст: Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет. За даними Reuters, це стане наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Трамп став першим американським президентом, якого монарх запросив удруге.

3. Сенат Польщі підтримав перебування українців до 2026 року

Сенат Польщі ухвалив без поправок законопроєкт, який продовжує легальність перебування громадян України, що втекли від війни, до 4 березня 2026 року. Документ також пов’язує право на соціальні виплати, зокрема програму "800+", із професійною активністю та навчанням дітей у школі.

Закон очікує на підпис президента Польщі.

4. Адміністрація Трампа підтвердила першу допомогу Україні через механізм PURL

Адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна невдовзі вперше отримає озброєння від союзників НАТО зі складів США у межах нового механізму фінансування PURL.

За словами високопосадовця Білого дому, схема дозволить союзникам купувати зброю американського виробництва. Поставки, які вже схвалені, мають відбутися найближчим часом.

Контекст: 14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.