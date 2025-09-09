Трамп "засмучений" через атаку Ізраїлю на Катар — Білий Дім

Президент США Дональд Трамп був поінформований про атаку Ізраїлю на столицю Катару Доху та "засмучений" через цей обстріл.

Про це повідомила на брифінгу 9 вересня речниця Білого Дому Керолайн Левітт, передає кореспондентка Суспільного.

Речниця повідомила, що в уряді Ізраїлю поінформували США про атаку на Катар. Ізраїль заявив адміністрації Трампа, що представники угруповання ХАМАС знаходяться нібито у південній частині міста Доха.

"Односторонні бомбардування всередині Катару, суверенної держави та близького союзника Сполучених Штатів, яка дуже наполегливо працює, сміливо ризикуючи з нами, щоб бути посередником у мирних переговорах, не просуває цілі Ізраїлю чи Америки. Однак ліквідація ХАМАС, який нажився на стражданнях людей, що живуть у Газі, є гідною метою", — сказала Левітт.

Керолайн Левітт також додала, що президент США Трамп поговорив з премʼєр-міністром Ізраїля Нетаньягу після атаки Ізраїля на Катар.

"Після нападу прем'єр-міністр сказав президенту Трампу, що хоче швидкого укладення миру. Президент Трамп вважає, що цей прикрий інцидент може слугувати можливістю для миру", — сказала речниця.

Президент Трамп також поспілкувався з еміром та прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку та дружбу до нашої країни, запевнивши їх, що подібне більше не повториться, повідомила Керолайн Левітт.

Атаку Ізраїля на Катар засудили також Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Швейцарія, Бельгія.

9 вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. Ізраїль заявив, що у Досі є нібито штаб-квартира ХАМАС. Під час атаки, представники ХАМАС дійсно перебували у Досі, вони проводили переговори щодо прийняття плану США про припинення вогню у Секторі Гази.

ХАМАС підтвердив загибель п'ятьох своїх членів від атаки Ізраїля по Катару. Міністерство внутрішніх справ Катару та ХАМАС підтвердили вбивство бійця Сил внутрішньої безпеки Катару.