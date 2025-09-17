МЗС України прокоментувало ідею введення миротворців ООН

Міністерство закордонних справ України висловило сумнів щодо пропозиції розгорнути миротворчі сили ООН для забезпечення припинення вогню та післявоєнного миру.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Він прокоментував ініціативу президентки Генеральної Асамблеї ООН Анналени Бербок щодо залучення миротворців, підкресливши, що подібні механізми вже довели свою неефективність.

"На жаль, ці механізми продемонстрували свою неефективність, тому ми ставимося скептично до застосування механізмів ООН і ОБСЄ в межах мирного врегулювання або режиму припинення вогню", — наголосив Тихий.

Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок 14 вересня в інтерв’ю Bild сказала, що у разі укладення мирного договору в Україні його можуть захищати миротворчі сили ООН. Вона підкреслила: рішення про "блакитні шоломи" ухвалюватимуть держави-члени, але насамперед потрібні мирні переговори.

Бербок нагадала, що ООН неодноразово закликала до справедливого миру, й наголосила, що миротворчі місії нині потрібні більше, ніж будь-коли — не лише в Європі.

Відомо, що українська делегація на чолі із Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він зустрінеться із низкою президентів та премʼєр-міністрів інших країн.