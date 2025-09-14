Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок припускає можливість розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення "справедливого та тривалого миру".

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Bild.

Відповідаючи на запитання журналіста, що вона думає про перспективу миротворчої місії ООН в Україні, Бербок сказала:

"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні "блакитні шоломи", то це буде щось, що, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Але насамперед, необхідно провести мирні переговори", — сказала Бербок.

Вона також зазначила, що такі миротворчі місії "необхідніші, ніж будь-коли раніше, і не лише стосовно європейського континенту".

Крім того, посадовиця нагадала, що Генеральна асамблея ООН, неодноразово у кількох своїх резолюціях чітко заявляла про необхідність досягнення справедливого миру.

"Справедливий мир може ґрунтуватися лише на Статуті Організації Об'єднаних Націй", — сказала Бербок.