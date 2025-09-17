Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), відкрив дві нові категорії для подачі заяв про відшкодування: вони стосуються насильницького переміщення або депортації дітей, а також дорослих.

Про це йдеться на сайті Реєстру.

Тепер у Реєстрі для подачі заяв відкрито 13 категорій із запланованих 45. Подати заяву наразі можна лише через портал "Дія".

Категорія A2.8 "Насильницьке переміщення або депортація дітей" призначена для заяв, пов’язаних з дітьми, які були переміщені насильницьким шляхом в межах міжнародно визнаної території України, зокрема й на тимчасово окуповані території або депортовані за її межі України — до Росії чи третіх держав.

Заяву від імені неповнолітньої дитини можуть подати її батьки. Заяви ж від імені дітей, які перебувають під інституційним наглядом, або тих, за ким встановлено опіку чи піклування, поки що подати неможливо. Однак, як зазначають у Реєстрі, згодом це можна буде зробити через Центри надання адміністративних послуг.

Категорія A2.9 "Насильницьке переміщення або депортація дорослих" стосується осіб, які також стали жертвами насильницького переміщення всередині України або депортації до інших країн у результаті дій, вчинених Росією. Важливо, що в обох випадках це насильницьке переміщення має відбутися після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, крім двох нових категорій, можна подавати заяви за такими категоріями:

вимушене внутрішнє переміщення;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти близького члена сім’ї;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, -види поводження або покарання;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба;

пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Наразі українці вже подали майже 54 тисячі заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, розповідав у коментарі Суспільному виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

Загалом же у Реєстрі збитків очікують отримати до 8 мільйон заяв, зазначав раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії". Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.

Загалом Реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.