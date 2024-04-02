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Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ: як подати заяву на відшкодування через "Дію"
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Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ: як подати заяву на відшкодування через "Дію"

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"Дія". Cуспільне

Під час конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія. Подати заяву на відшкодування можна через "Дію". За першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ заявки на компенсацію подали 18 українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. "Дія" стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", — зазначив він.

За словами міністра, щоб скористатися сервісом слід оновити "Дію".

"На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо", — пояснив Федоров.

Далі, за його словами, буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.

"Росія має заплатити за збитки, а для цього Мінʼюст разом з USAID і проєктом TAPAS працює над досить складним і тривалим процесом репарацій. Дія робить подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним", — наголосив міністр.

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, за першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ заявки на компенсацію подали 18 українців.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні працюватиме перша категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій − від 300 до 600 тисяч позовів.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба сьогодні, 2 квітня, прибув до Гааги (Нідерланди) для участі у конференції "Відновлення справедливості для України". У Заході візьмуть участь 57 держав.

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