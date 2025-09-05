Українці подали майже 54 тисячі заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це у коментарі Суспільному повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

За його словами, щодня через "Дію" реєстр отримує в середньому 220-230 заяв, останнім часом темпи подачі заяв зросли. Наразі відкрито 11 категорій, за якими можна подавати заяви, та, як зазначає Ключковський, найпопулярнішою залишається категорія, яка була відкрита найпершою — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.

"Також велика категорія — щодо внутрішньо переміщених осіб, а ще (багато заявок надходить — ред.) від тих, хто втратив родичів через загибель чи зникнення безвісти. І доволі популярною є категорія щодо втрати доступу до майна на окупованій території. Інші категорії теж активні, по всіх надходять заяви, але ми чітко бачимо тенденцію, що людям простіше формулювати свої заяви, коли йдеться про майно, аніж про якісь особисті досвіди, зокрема важкі і страшні досвіди: про тортури, про перебування в полоні, в неволі чи про поранення, які були отримані", — зазначив Ключковський.

За словами виконавчого директора Реєстру, до кінця року має бути створена Компенсаційна комісія — другий етап міжнародного компенсаційного механізму. Вона буде опрацьовувати отримані заяви. Також одним з найперших її завдань буде розробка підходів та правил щодо виплати компенсацій.

Раніше в Офісі президента України зазначали, що до кінця 2025 року планують відкриття усіх запланованих 45 категорій Реєстру — як для приватних осіб, так і бізнесу. Наразі можна подати заяву за такими категоріями:

вимушене внутрішнє переміщення;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти близького члена сім’ї;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба;

пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії". Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.

Загалом Реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.