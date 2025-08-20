Австралія долучилася до міжнародного реєстру збитків агресії РФ проти України

Австралія долучилася до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Таким чином кількість країн-учасниць та асоційованих членів міжнародного реєстру збитків зросла до 45.

Загалом до реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово.

Наразі 11 із них вже доступні:

вимушене внутрішнє переміщення;

смерть близького члена сім’ї;

зникнення безвісти близького члена сім’ї;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба;

пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Заяви до реєстру збитків можна подавати через державний портал цифрових послуг "Дія". Наразі це можуть робити громадяни України. Згодом подання заяв стане доступним для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Що відомо про реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники Офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії. Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.