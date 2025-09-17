Генеральний штаб ЗСУ розглядає можливість вимкнення мобільної мережі під час дії повітряних загроз. Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі. Таку тактику вже давно використовують росіяни для протидії українським дронам. При цьому вони ще в 2023-му почали вставляти в "шахеди" сім-картки українських мобільних операторів — що, за словами начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ Івана Павленка, дає можливість росіянам "отримувати інформацію про точне місцезнаходження свого безпілотника". Вимкнення звʼязку має завадити цьому.

Суспільне зʼясовує, за яких умов можуть почати вимикати звʼязок та які ризики цього рішення.

Як виникла ідея вимикати мобільний інтернет

Перші повідомлення про те, що росіяни почали ставити українські сім-карти в "шахеди", зʼявились у листопаді 2023 року. Тоді це допомогало росіянам розраховувати місцезнаходження дронів та відслідковувати їх маршрут. Далі на "шахедах" почали зʼявлятись камери. За даними військового експерта, фахівця у галузі радіоелектронної боротьби Сергія "Флеша" Бескрестнова, деякими "шахедами" вже навіть можуть керувати з території РФ. Втім, організувати таке управління складно, оскільки для цього потрібно встановити на українській території ретранслятори, пише профільне видання Defense Express.

Теоретично, для онлайн-керування ударними дронами росіяни можуть використовувати й українську мобільну мережу, каже заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

"[Вимикаючи мобільний інтернет], ми позбавляємо ворога можливості отримувати інформацію. В подальшому, скоріше за все, це буде одним з інструментів не дозволити ворогу отримувати відео в режимі реального часу, щоб донаводитися до цілі", — каже Храпчинський.

За інформацією, яку Суспільне отримало в Генштабі, саме потенційна передача відеопотоку з дрона через мережу мобільного інтернету стала однією з головних причин розглядати обмеження мобільного звʼязку. Технічно це втілити просто: достатньо уповільнити інтернет до рівня 2G — і відеосигнал із дрона росіяни вже не отримають.

"Сенс у таких заходах є, — каже Суспільному джерело в Генштабі. — Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов".

Втім, за словами народного депутата, члена оборонного комітету Олександра Федієнка, впроваджувати такі заходи варто було ще два роки тому, коли росіяни вперше почали використовувати сім-картки в ударних дронах. А зараз противник створив альтернативний канал звʼязку з "шахедами", каже депутат.

"Росіяни налагодили прямі радіоканали з міст України, — каже Федієнко. — Вони побудували якусь власну бездротову мережу, яка починає працювати, щойно російські дрони заходять у зону дії такого засобу".

Як можуть працювати відключення

Першими відключення мобільних мереж при атаці дронів почали використовувати росіяни. Наприклад, вони превентивно робили це перед святкуванням 9 Травня.

"Вимкнути мобільний звʼязок повністю – найпростіше рішення і, скоріше за все, росіяни просто не хочуть приймати складних рішень", — каже Храпчинський. Втім, за словами Федієнка, зараз росіяни вже навчились вимикати мобільний звʼязок не всюди, а за потенційним маршрутом українського дрона.

Генштаб розглядає саме уповільнення мобільного інтернету до 2G: замість позначки LTE на телефонах зʼявиться E. Різниця у швидкості інтернету між цими стандартами — в сотні разів.

Координувати ці процеси може Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, що при Держспецзвʼязку, говорить Федієнко. Саме цей орган під час воєнного стану координує роботу операторів мобільного звʼязку. За словами депутата, цей центр може вирішувати, як і де вводити обмеження, але вимикатиме обладнання вже сам мобільний оператор.

"Для цього потрібні законодавчі зміни. Тому, сподіваюсь, на підставі рекомендацій оборонного комітету Кабмін незабаром передасть відповідний законопроєкт, — каже парламентарій. — Якщо його не буде, росіяни й далі літатимуть, використовуючи нашу інфраструктуру".

Недоліки відключень

Окрім незручності для цивільних користувачів, вимкнення мобільного інтернету може вплинути й на роботу військових, каже Федієнко. Також важливо, щоб такі відключення не позначались на можливості викликати екстрені служби, особливо під час тривог, додає Храпчинський. Також повне вимкнення мобільного звʼязку може й заважати знешкодженню російських дронів. Зараз мобільні оператори можуть відстежувати дивне переміщення абонента з певною сім-картою — приміром, якщо він пересувається по загалом прямій лінії на високій швидкості (швидкість найпоширеніших моделей ударних дронів — близько 200 кілометрів на годину). Таку сім-картку можна вимкнути. Також це дозволяє виявляти й перехоплювати "шахеди".

"За рахунок веж мобільного зв'язку є можливість побудови тріангуляції та інших елементів, які дозволять нам отримувати до координати обʼєкта з точністю до 30-50 метрів. Так ми можемо допомагати нашим мобільним вогневим групам відпрацьовувати ці дрони", — каже Храпчинський.