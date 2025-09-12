Друг родини Тайлера Робінсона, якого підозрюють у вбивстві консервативного активіста, близького до Трампа, Чарлі Кірка, здав його поліції. Батько підозрюваного теж просив його здатись.

Про це повідомили представники поліції та влади штату Юта під час пресконференції, передає CNN.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс підтвердив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали.

"Ми його спіймали. Увечері 11 вересня член родини Тайлера Робінсона звернувся до друга родини, який, своєю чергою, повідомив офіс шерифа округу Вашингтон про те, що Робінсон зізнався їм або натякнув, що скоїв інцидент", — сказав Кокс.

Поліція вважає, що Тайлер Робінсон діяв самостійно. Та розслідування ще триває, сказав губернатор Кокс.

Підозрюваному у вбивстві 22 роки, він мешканець штату Юта. Члени його родини заявили поліції про те, що Тайлер "останніми роками став політично активним" та "негативно відгукувався" про Чарлі Кірка та його заяви, направлені на підтримку Дональда Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.

Родичі Тайлера Робінсона заявили, що він нібито був сповнений ненависті. Сусід по кімнаті Тайлера Робінсона показав поліції повідомлення з онлайн-чату, у якому Тайлер нібито домовлявся про отримання гвинтівки.

Батько Тайлера Робінсона дізнався від сина про те, що той нібито вбив Чарлі Кірка. Батько попросив сина здатись. Він також зателефонував молодіжному пастору, щоб той допоміг. Пастор викликав поліцію США, яка взяла підозрюваного під варту.

Тайлер Робінсон не був студентом університету штату Юти. Він жив із батьками в окрузі Вашингтон, сказав губернатор Спенсер Кокс.

Підозрюваний у вбивстві MAGA-активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон під час затримання поліцією. X

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали.

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня.

Інцидент стався приблизно через 20 хвилин після початку виступу Чарлі Кірка. В університеті долини Юти зазначили, що кампус, де виступав Кірк, "зачинений до подальшого повідомлення".

Виступ Чарлі Кірка в Університеті долини Юти 10 вересня був частиною туру "Повернення до Америки", а згодом він мав виступити в Університеті штату Юта. Його появи супроводжували протести та петиції від студентів, які не погоджуються з його позиціями.

Позиція Кірка щодо України

Консервативний активіст Чарлі Кірк неодноразово виступав проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти слід витрачати всередині країни, йдеться у повідомленні Media Matters for America. Він критикує відправку зброї та фінансування російсько-української війни.

У своїх шоу та публікаціях Кірк критикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи війну "нескінченною" та непереможною, і звинувачує український уряд в корупції. За його словами, тяжко контролювати, куди йдуть гроші та хто їх розкрадає.

Щодо Криму, Кірк заявляє, що півострів неможливо повернути Україні та що його "ніколи не слід було віддавати". На його думку, війна РФ проти України стає "нерозв’язною", а позиція півострова у складі Росії, за словами Кірка, відповідає бажанням місцевих жителів.