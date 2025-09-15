Зеленський: Путін хоче обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій

Президент Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Путін намагається ввести в оману очільника США Дональда Трампа, щоб відкласти запровадження нових санкцій.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News у Києві.

"[Путін] точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій"», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під час саміту на Алясці Путін отримав «де-ізоляцію» та публічний діалог із президентом США, замість того щоб зазнати політичних втрат.

"Я думаю, що це (саміт на Алясці — Ред.) багато дало Путіну , — сказав він, — і я вважаю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", – додав Зеленський.

Також український президент підкреслив, що якщо постійно відкладати нові санкції, то росіяни будуть краще підготовлені. Зеленський додав, що Путін розуміє лише мову сили, і закликав США та європейські країни діяти швидше та рішучіше.

"Інакше він не відчує, що має зупинити війну", — підкреслив глава української держави.