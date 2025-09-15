16 вересня — 1301-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва з провідними країнами світу. За його словами, домовленості стосуються як інвестицій у виробництво на українській території, так і будівництва промислових комплексів "на території партнерів".
- Кабмін ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, документ зокрема передбачає виділення 2,8 трлн грн на оборону, що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На виробництво озброєння передбачено щонайменше 44,3 млрд грн, які витратять на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив двох командувачів корпусів. Звільнили очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го — Максима Кітугіна. У Генеральному штабі Збройних Сил України на запит Суспільного підтвердили, що кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами.
Зеленський: Путін хоче обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій
Президент Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Путін намагається ввести в оману очільника США Дональда Трампа, щоб відкласти запровадження нових санкцій.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News у Києві.
"[Путін] точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій"», – сказав Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, під час саміту на Алясці Путін отримав «де-ізоляцію» та публічний діалог із президентом США, замість того щоб зазнати політичних втрат.
"Я думаю, що це (саміт на Алясці — Ред.) багато дало Путіну , — сказав він, — і я вважаю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", – додав Зеленський.
Також український президент підкреслив, що якщо постійно відкладати нові санкції, то росіяни будуть краще підготовлені. Зеленський додав, що Путін розуміє лише мову сили, і закликав США та європейські країни діяти швидше та рішучіше.
"Інакше він не відчує, що має зупинити війну", — підкреслив глава української держави.
Київ — повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ одна людина загинула, ще семеро — дістали поранення
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ одна людина загинула, ще семеро — дістали поранення, серед них — дитина.
Про це повідомив очільник ОВА Федоров.
Пораненим надається необхідна медична допомога.
Київ — відбій повітряної тривоги
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. повідомили в КМДА.
У Києві працюють сили ППО
У Києві працюють сили ППО, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Київ — повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
П'ятеро людей поранені внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя
П'ятеро людей поранені внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
За його даними, росіяни продовжують атакувати обласний центр.
У Київській області працють сили ППО
У Київській області працють сили ППО по російських дронах, повідомили в КОВА.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки РФ виникло загоряння
В одному з районів Запоріжжя російський нічний удар спричинив загорання.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
За його даними, також через атаку понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади.
У Запорізькій області лунали вибухи
У Запорізькій області вночі лунали вибухи, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.