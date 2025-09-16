Перейти до основного змісту
Білорусь відпрацювала застосування комплексу "Орєшнік" на навчаннях з РФ
Юрій Свиридюк
Військові навчання "Запад-2025"
Військові навчання білоруських та російських військових "Запад-2025" на території Білорусі, вересень 2025 року. Министерство обороны Республики Беларусь

На навчаннях "Захід‑2025" білоруські та російські військові відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік", безпілотників та сучасних методів ведення бою.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на начальника Генштабу РБ Павла Муравейка.

За словами Муравейка, під час навчань "Захід‑2025" особливу увагу приділили плануванню застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортанню ракетного мобільного комплексу "Орєшнік".

Також у межах навчань активно використовувалися безпілотників у різних сценаріях та відпрацьовувалися гібридні методи ведення бою в населених пунктах, лісисто-болотистій місцевості та міських умовах. Муравейко додав, що росіяни поділилися бойовим досвідом.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.

