Білорусь відпрацювала застосування комплексу "Орєшнік" на навчаннях з РФ

На навчаннях "Захід‑2025" білоруські та російські військові відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік", безпілотників та сучасних методів ведення бою.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на начальника Генштабу РБ Павла Муравейка.

За словами Муравейка, під час навчань "Захід‑2025" особливу увагу приділили плануванню застосування нестратегічної ядерної зброї та розгортанню ракетного мобільного комплексу "Орєшнік".

Також у межах навчань активно використовувалися безпілотників у різних сценаріях та відпрацьовувалися гібридні методи ведення бою в населених пунктах, лісисто-болотистій місцевості та міських умовах. Муравейко додав, що росіяни поділилися бойовим досвідом.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.