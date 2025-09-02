Бельгія заявила, що визнає палестинську державу на Генасамблеї ООН

Бельгія оголосила про намір визнати палестинську державу під час Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево, повідомляє Reuters.

За його словами, Брюссель приєднається до підписантів Нью-Йоркської декларації, яка передбачає рух до рішення про дві держави — палестинської та ізраїльської, що співіснуватимуть у мирі.

Прево пояснив, що рішення ухвалено "з огляду на гуманітарну трагедію в Палестині, особливо в Газі, а також у відповідь на насильство з боку Ізраїлю, яке порушує міжнародне право".

Бельгія також планує запровадити санкції проти Ізраїлю: серед них — заборона на імпорт товарів із поселень, перегляд державних закупівель в ізраїльських компаній та оголошення лідерів ХАМАСу персонами нон грата.

Раніше про аналогічні кроки заявили Австралія, Велика Британія, Канада та Франція. Тим часом Ізраїль виступає проти таких рішень, наполягаючи, що створення палестинської держави можливе лише через прямі переговори.

У 2024 році Міжнародний суд ООН визнав окупацію Ізраїлем палестинських територій, включно із Західним берегом, незаконною й закликав до її припинення. Попри це Ізраїль вважає ці землі "спірними", а не окупованими, тоді як більшість міжнародної спільноти притримується протилежної позиції.

Що було раніше

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.