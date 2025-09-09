Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про запровадження заборони на постачання зброї Ізраїлю та анонсував низку інших обмежувальних заходів, спрямованих на "зупинення геноциду в Газі, притягнення винних до відповідальності та надання підтримки палестинському народу".

Відповідну заяву прем'єр-міністр опублікував у соцмережі Х.

Санчес оголосив про дев'ять обмежувальних заходів, ключовим серед них став королівський указ, який офіційно закріплює ембарго на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка вже діє з жовтня 2023 року. Заборона також охоплює продаж і закупівлю озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Серед інших заходів — заборона на транзит через іспанські порти для всіх суден, які перевозять паливо для Збройних сил Ізраїлю та закриття повітряного простору країни для державних літаків, що перевозять оборонні матеріали для Ізраїлю.

Крім того, уряд запровадив персональні санкції, зокрема заборону на в’їзд для осіб, які можуть бути причетними до геноциду, воєнних злочинів та порушень прав людини в Секторі Гази.

"П’ятим рішенням уряду є заборона імпорту продукції із незаконних поселень у Газі та на Західному березі річки Йордан, спрямована на боротьбу з окупацією, припиненням насильницького переміщення палестинського населення та збереження принципу двох держав", — сказав Санчес.

Консульські послуги для громадян Іспанії, які проживають у незаконних ізраїльських поселеннях, будуть обмежені до мінімальної юридично необхідної допомоги.

"Сьомим є посилення нашої підтримки Палестинської адміністрації шляхом збільшення кількості нашого персоналу в місії Європейського Союзу з надання допомоги на кордоні в Рафаху та запуск нових проєктів співпраці з Палестинською адміністрацією в галузях сільського господарства, продовольчої безпеки та медичної допомоги", — сказав Санчес.

Крім того, Іспанія додатково виділить 10 мільйонів євро через асоціацію UNRA, агентство ООН, яке відповідає за надання допомоги населенню Гази. А ще розширить гуманітарну допомогу та програми співпраці для Гази до 150 мільйонів євро у 2026 році.

"Ми знаємо, що всіх цих заходів буде недостатньо, щоб зупинити вторгнення чи воєнні злочини, але ми сподіваємося, що вони посилять тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб полегшити страждання палестинського населення, а також щоб іспанське суспільство в цілому знало та відчувало, що в одному з найсумніших епізодів 21-го століття їхня країна, Іспанія, була на правильному боці історії", — додав Санчес.

Що відомо про визнання Палестини

24 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

25 липня прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макронавизнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти визнання Палестини.

29 липня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство визнає державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні 2025 року, якщо Ізраїль продовжуватиме свою військову операцію у Секторі Гази.

30 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 14 інших держав закликали країни світу визнати палестинську державу.

Заяву підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

31 липня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати державу Палестина на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року, оскільки в Газі поширюється голод.

Палестина — частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулось у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує, серед них Сектор Гази. Значна частина території Західного берега річки Йордан контролюється ізраїльською армією, а Східний Єрусалим Ізраїль вважає своєю територією.

Станом на квітень 2024 року, 143 зі 193 країн-членів ООН визнають Палестину як незалежну державу. Серед них є Україна.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.