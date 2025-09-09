Ізраїльські військові видали наказ про евакуацію мешканців Гази

Ізраїльські військові у вівторок, 9 вересня, наказали мешканцям міста Газа евакуюватися перед новим наступом після того, як Ізраїль попередив, що посилює свої військові атаки у Секторі Гази у вигляді “потужного урагану”, якщо ХАМАС не звільнить останніх заручників, яких він утримує.

Про це повідомляє Reuters.

Як відзначає агенція, накази про евакуацію викликали паніку та плутанину серед мешканців міста Газа. Дехто казав, що у них не буде іншого вибору, окрім як виїхати на південь, тоді як переважна більшість інших сказали, що залишаться, оскільки жодне інше місце не є безпечним.

Нетаньягу попередив мешканців Гази негайно покинути місто, заявивши, що сили організовуються та збираються в місті Газа для наземного “маневру”.

“Я кажу мешканцям Гази, скористайтеся цією нагодою та уважно мене слухайте: вас попередили — йдіть зараз!” — заявив Нетаньягу.

Як відзначає агенція, Ізраїль вже взяв під контроль 75% Сектору Гази з початку війни після транскордонного нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей, а 251 людину взяли в заручники, свідчать ізраїльські підрахунки. Ізраїльська влада стверджує, що 20 із 48 заручників, що залишилися в Газі, живі.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок подальшого військового нападу Ізраїлю загинуло понад 62 000 палестинців, майже все населення було переміщено внутрішньо, а значна частина території перетворена на руїни.