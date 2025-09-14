Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ — джерела

У суботу, 13 вересня, ударні БпЛА Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уразили критично важливий для російського ВПКВійськово-промислового комплексу підприємства хімічної промисловості та другий за розміром в Росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.
Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.
За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.
За інформацією співрозмовника, продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.
Підприємство розташоване на відстані 1600 кілометрів від держкордону України.
Раніше зранку 14 вересня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів РФ за напрямком Орел-Курськ. При цьому були ліквідовані “росгвардійці”, знищене дорожнє полотно та паливні цистерни.