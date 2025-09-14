Перейти до основного змісту
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ — джерела
ГУРМІНОБОРОНИВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВИБУХПОДІЇСВІТВІЙНА

Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ — джерела

Катерина Бельмас
Розмір шрифту

У суботу, 13 вересня, ударні БпЛА Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уразили критично важливий для російського ВПКВійськово-промислового комплексу підприємства хімічної промисловості та другий за розміром в Росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

За інформацією співрозмовника, продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 кілометрів від держкордону України.

Раніше зранку 14 вересня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів РФ за напрямком Орел-Курськ. При цьому були ліквідовані “росгвардійці”, знищене дорожнє полотно та паливні цистерни.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок