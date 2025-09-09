У понеділок, 8 вересня, близько першої ночі за місцевим часом в Красноармійському районі Саратовської області РФ пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху був виведений з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев — Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами армію РФ. Потужність ураженого об'єкта — 82 мільйони тонн на рік.

Згідно з повідомленнями місцевих медіа, вранці після вибухів на місці події спостерігалося багато робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Як зазначає джерело, це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Так, 8 вересня в російській Пензі внаслідок атаки припинила функціонування труба магістрального газогону, здатного пропускати 2 мільйони барелів на добу. Окрім того, на тій же ділянці пошкоджено ще дві труби регіонального газогону.

"Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями", — зазначив співрозмовник у ГУР МО.