Комбіновану атаку на залізничну логістику росіян здійснили ГУР і ССО — джерела

13 вересня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони та Сили спеціальних операцій ЗСУ здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів РФ за напрямком Орел-Курськ. При цьому були ліквідовані “росгвардійці”, знищене дорожнє полотно та паливні цистерни.

Про це повідомили джерела Суспільного у спецслужбах.

За інформацією співрозмовника, напередодні на залізничному перегоні Малоархангельск-Глазуновка співробітники РЖД виявили невідомі міни. До вказаного місця викликали інженерний розрахунок спецпідрозділу Росгвардії. Проте під час невдалого розмінування відбувся підрив, внаслідок якого двоє російських “росгвардійців” загинули, а ще один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок (зранку 14 вересня губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що постраждалий помер у лікарні — ред.).

За даними джерела, внаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня було зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках (Зранку 14 вересня повідомлялося, що 17 поїздів відстають від графіка у зв'язку зі зміною маршруту проходження Орловської області, пише “Дождь” — ред.). Диверсію на залізниці підтвердив і Кличков, а місцеві мешканці публікували кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснили в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург - Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Як зазначає джерело Суспільного, ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ РФ на Харківському та Сумському напрямках.

“В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил Оборони”, — підкреслив співрозмовник.

Раніше зранку 14 вересня Сили безпілотних систем підтвердили ураження одного з найбільших НПЗ Росії — “Киришинефтеоргсинтез” у Ленінградській області.