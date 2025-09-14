В Орловській області через вибух на залізниці загинули троє "росгвардійців"

В Орловській області РФ внаслідок вибуху на залізничних коліях загинули троє “росгвардійців”.

Про це повідомляє губернатор області Андрій Кличков.

Напередодні в Орловській області “під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої”, писав губернатор регіону Андрій Кличков.

За його словами, “під час підриву одного з них” загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один постраждав. Вранці 14 вересня Кличков повідомив, що постраждалий помер у лікарні.

Зранку 14 вересня повідомлялося, що 17 поїздів відстають від графіка у зв'язку зі зміною маршруту проходження Орловської області, пише “Дождь”.

Раніше зранку 14 вересня Сили безпілотних систем підтвердили ураження одного з найбільших НПЗ Росії — “Киришинефтеоргсинтез” у Ленінградській області.