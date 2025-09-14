Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала запит до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 мільйонів доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства американського консервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляють видання CBS News та Bloomberg.

Зазначається, що гроші хочуть додати до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується дія чинного закону про видатки. Зокрема, фінансування спрямують до Служби маршалів США.

Також адміністрація Трампа підтримала збільшення фінансування для захисту законодавців Конгресу.

Окрім того, спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що наразі проводиться "ретельний і всебічний перегляд програми". Сенат також розглядає додаткові заходи безпеки.

"Ми маємо захищати людей, які балотуються на державні посади, інакше ніхто цього не робитиме, і це тяжіє на наших серцях і думках, оскільки ми також, як ви знаєте, переживаємо травму від того, що сталося", — сказав Джонсон.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, 31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня.

Інцидент стався приблизно через 20 хвилин після початку виступу Чарлі Кірка. В університеті долини Юти зазначили, що кампус, де виступав Кірк, "зачинений до подальшого повідомлення".

Виступ Чарлі Кірка в Університеті долини Юти 10 вересня був частиною туру "Повернення до Америки", а згодом він мав виступити в Університеті штату Юта. Його появи супроводжували протести та петиції від студентів, які не погоджуються з його позиціями.

Згодом очільник ФБР США Каш Патель повідомив, що підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, взяли під варту та відпустили після допиту.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Ним виявився 22-річний Тайлер Робінсон, мешканець штату Юта. Члени його родини заявили поліції про те, що він "останніми роками став політично активним" та "негативно відгукувався" про Чарлі Кірка та його заяви, направлені на підтримку Дональда Трампа та руху MAGA.

Позиція Кірка щодо України

Консервативний активіст Чарлі Кірк неодноразово виступав проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти слід витрачати всередині країни, йдеться у повідомленні Media Matters for America. Він критикує відправку зброї та фінансування російсько-української війни.

У своїх шоу та публікаціях Кірк критикував адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи війну "нескінченною" та непереможною, і звинувачує український уряд в корупції. За його словами, тяжко контролювати, куди йдуть гроші та хто їх розкрадає.

Щодо Криму, Кірк заявляє, що півострів неможливо повернути Україні та що його "ніколи не слід було віддавати". На його думку, війна РФ проти України стає "нерозв’язною", а позиція півострова у складі Росії, за словами Кірка, відповідає бажанням місцевих жителів.