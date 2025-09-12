Федеральне бюро розслідувань США опублікувало знімки підозрюваного, якого вважають причетним до смертельного нападу на американського консервативного активіста Чарлі Кірка. Він був застрелений під час виступу в Університеті долини Юти 10 вересня.

Про це пише АВС News.

У заяві офісу ФБР у Солт-Лейк-Сіті йдеться, що відомство пропонує до $100 000 винагороди за інформацію, яка допоможе встановити особу та затримати злочинця.

На поширених фото підозрюваний у бейсболці й сонцезахисних окулярах, зафіксований у сходовому прольоті університету.

За словами спецагента ФБР Роберта Болса, неподалік місця стрілянини в лісосмузі було знайдено зброю — стару імпортну гвинтівку Mauser. На патронах виявили написи “трансгендер” та “антифашист”, однак правоохоронці поки не можуть підтвердити їхнє значення й розглядають можливість, що це могла бути спроба відвести слідство.

Гвинтівку та набої відправили до головної лабораторії ФБР у Квантико для проведення поглибленої експертизи ДНК та відбитків. Також зібрані сліди взуття та відбитки долоні, які зараз аналізуються.

За даними поліції штату Юта, нападник прибув на кампус о 11:52 та піднявся сходами на дах будівлі, звідки відкрив вогонь по Кірку. Політик отримав поранення близько 12:20, його доправили до лікарні, але там констатували смерть. Після цього нападник утік через сусідній квартал.

Правоохоронці стверджують, що мають якісні відеозаписи маршруту підозрюваного, проте поки не оприлюднюють їх. Пошуки тривають цілодобово.

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити державні прапори та посмертно нагородити Кірка Президентською медаллю Свободи. Він назвав напад “політичним убивством” і звинуватив риторику демократів у розпалюванні ненависті.

31-річний Чарлі Кірк був засновником руху Turning Point USA і вважався близьким соратником Дональда Трампа. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

