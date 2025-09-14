Глава МЗС Румунії порушить питання дронових провокацій РФ на Генасамблеї ООН

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою засудила російські провокації із запуском дронів на румунську територію та пообіцяла порушити питання дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій.

Про це глава МЗС Румунії заявила у соцмережі Х.

Цою наголосила, що румунські ВПС перехопили російський безпілотник, який порушив національний повітряний простір Румунії поблизу Дунаю.

За її словами, два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, доки він не покинув повітряний простір Румунії, не завдавши жодної шкоди чи жертв, через 50 хвилин, а два союзні німецькі Eurofighter також були готові в повітрі, спостерігаючи за ситуацією.

“Населення Румунії ніколи не було в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними. Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки”, — наголосила глава МЗС.

Вона додала, що румунська сторона постійно контактує з партнерами та союзниками з ЄС та НАТО щодо провокацій Росії, включно з цією останньою.

“Нам потрібно ефективно збільшити вартість відверто незаконних та провокаційних дій Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО “Східний вартовий. Я також порушу питання дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій”, — заявила глава МЗС.

13 вересня у Румунії повітряні сили перехоплювали та супроводжували російський ударний дрон типу Shahed, який залетів у повітряний простір країни. О 18:12 у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Два літаки F-16 повітряних сил Румунії підняли у небо. Винищувачі зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19 години вечора над Дунаєм.

13 вересня Польща закривала аеропорт Любліна та підіймала авіацію через загрозу ударних безпілотників для західних регіонів України. Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X. Повітряну зону закривали до 19 години вечора.

10 вересня Росія атакувала дронами Польщу. Всього застосували 19 безпілотників. Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.