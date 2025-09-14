Президент Польщі відвідає Берлін і Париж: говоритимуть про російські дрони

Президент Польщі Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін і Париж, де, зокрема, обговорить із західними лідерами порушення польського повітряного простору російськими дронами та зміцнення безпеки в рамках НАТО.

Про це повідомив глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, передає Польське радіо.

Також Навроцький планує обговорити питання репарацій від Німеччини та торгівельну угоду МЕРКОСУР.

Зазначається, що у програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Очільник Канцелярії президента підкреслив важливість переговорів на тлі напруженої безпекової ситуації в регіоні.

“Це дуже важливі візити, які, можна сказати, є подвійно важливими в контексті поточної геополітичної ситуації, безпрецедентного нападу дронів та порушення польського повітряного простору російськими дронами. Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу”.

Окрім безпекових тем, Навроцький у Берліні також планує обговорити питання репарацій та міжнародної торгівлі.

“Розмови про поточні події не виключають обговорення питань з минулого, в тому числі й складних”, — додав очільник Канцелярії.

У Берліні Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також, за даними німецької сторони, з канцлером Фрідріхом Мерцом. У Парижі заплановані переговори на найвищому рівні, темами стануть безпека, російська загроза і майбутнє трансатлантичної співпраці.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.