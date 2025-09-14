Президент Польщі відвідає Берлін і Париж: говоритимуть про російські дрони

Президент Польщі Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів. У вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін і Париж, де, зокрема, обговорить із західними лідерами порушення польського повітряного простору російськими дронами та зміцнення безпеки в рамках НАТО.
Про це повідомив глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, передає Польське радіо.
Також Навроцький планує обговорити питання репарацій від Німеччини та торгівельну угоду МЕРКОСУРМеркосур — економічний союз держав у Південній Америці, за темпами розвитку переважає всі інші подібні об'єднання. До нього входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Уругвай та як асоційовані члени — Гаяна, Еквадор, Колумбія, Перу, Суринам, Чилі..
Зазначається, що у програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.
Очільник Канцелярії президента підкреслив важливість переговорів на тлі напруженої безпекової ситуації в регіоні.
“Це дуже важливі візити, які, можна сказати, є подвійно важливими в контексті поточної геополітичної ситуації, безпрецедентного нападу дронів та порушення польського повітряного простору російськими дронами. Це розмова з нашими союзниками, але це також і ширша розмова: це, звичайно, військова безпека та співпраця в рамках НАТО з метою реагування на російську загрозу”.
Окрім безпекових тем, Навроцький у Берліні також планує обговорити питання репарацій та міжнародної торгівлі.
“Розмови про поточні події не виключають обговорення питань з минулого, в тому числі й складних”, — додав очільник Канцелярії.
У Берліні Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також, за даними німецької сторони, з канцлером Фрідріхом Мерцом. У Парижі заплановані переговори на найвищому рівні, темами стануть безпека, російська загроза і майбутнє трансатлантичної співпраці.
Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ
У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.
Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.
Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.