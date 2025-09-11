Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог 11 вересня прибув до України.
Про це розповів поінформований співрозмовник Суспільного. Наразі цілі візиту невідомі.
Загалом це третій візит спецпредставника Трампа до України за останні пів року. Попереднього разу Кіт Келлог відвідував Україну на День Незалежності 24 серпня 2025 року. Тоді Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня. Генерал відвідував українську столицю також 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.