Зеленський та Келлог зустрілись у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом у Києві.

Про це президент повідомив у соцмережі X.

За словами Зеленського, вони обговорили різні вектори співпраці — гарантії безпеки для України, тиск на Росію заради припинення війни, яку розпочала РФ проти України, викрадених українських дітей та міжнародну співпрацю на цьому треку тощо.

"Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем ППО "Patriot", сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США", — розповів про деталі зустрічі президент.

Володимир Зеленський також заявив, що санкції проти Росії мають змусити країну до зустрічі на рівні лідерів — між президентом України та очільником РФ Путіним. "Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", — сказав Зеленський, маючи на увазі зустріч з Путіним за участі президента США Трампа.

"Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість тріумфувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору", — сказав Зеленський.

Президент та спецпредставник США також обговорили підготовку до 80 Генеральної асамблеї ООН, яка пройде у вересні та координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих.

Раніше Суспільне повідомляло, що спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог 11 вересня прибув до України.

Загалом це третій візит спецпредставника Трампа до України за останні пів року. Попереднього разу Кіт Келлог відвідував Україну на День Незалежності 24 серпня 2025 року. Тоді Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня. Генерал відвідував українську столицю також 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.