Зеленський: "Ціль Путіна — це окупація всієї України"

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею територіальних поступок Росії для припинення війни РФ в Україні. За словами Зеленського, це лише пауза, яка рано чи пізно обернеться новими нападами.

Про це Зеленський сказав під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

“Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну – такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року та Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецька”, — сказав президент.

За його словами, потрібно добиватися не тимчасового затишшя, а гарантованого завершення війни, гарантованої безпеки для України та відповідальності Росії.

“Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне”, — наголосив президент.

Він додав, що саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. За словами Зеленського, Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати.

“Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку”, — сказав Зеленський.