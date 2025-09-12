Сибіга: вторгнення дронів у Польщу — це нова фаза російської ескалації

Порушення повітряного простору Польщі Росією 10 вересня може свідчити про нову фазу російської ескалації: це свідоме і пряме порушення повітряного простору країн НАТО та ЄС, яке має викликати рішучу реакцію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу 12 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Міністр наголосив, що наразі оперують цифрою приблизно 20 безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі. За його словами, такі дії одночасно є провокацією проти НАТО і окремих країн та тестом реакції союзників, тож відповідь має бути твердою й рішучою.

Сибіга додав, що Україна очікує приїзду польської військової делегації для спільної роботи з українськими військовими — бо на сьогодні лише Україна має достатній досвід протистояння масованим дронам. Міністр нагадав також про недавню атаку на Україну, під час якої було застосовано близько 800 безпілотників.

Що стосується санкцій, Сибіга повідомив, що робота над 19-м пакетом санкцій триває. Він зазначив, що на засіданні в Копенгагені (Данія) обговорювали наповнення 19-го пакета. Він був присутнім на цьому засіданні.

За словами Сибіги, нові санкції повинні бути спрямовані на тих, хто допомагає Путіну продовжувати війну: перекривати шляхи обходу санкцій, бити по банківській інфраструктурі РФ і детально адресувати питання "тіньового флоту".

Європейська комісія презентує 19-й пакет санкцій проти Росії на початку наступного тижня. Про це Суспільному повідомив топдипломат Європейського союзу на умовах анонімності.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодились з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про деталі або терміни поки зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.