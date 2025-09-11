Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про деталі або терміни поки зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Що стосується зустрічей, які відбулися у Вашингтоні між представниками ЄС, серед яких був наш посланець з питань санкцій ЄС Девід О'Салліван, та їхніми американськими колегами, то важливо пам'ятати, що ці переговори відбуваються завдяки сильній і дійсно неодноразовій залученості ЄС. Отже, ми запровадили 18 пакетів санкцій", — сказав Ґілл.

За його словами, мета цих пакетів "якомога сильніше вдарити по російській економіці, аби залучити Росію до переговорів про мир". Ґілл також підкреслив важливість зустрічей ЄС із США у Вашингтоні, які дозволяють "максимально координувати дії з нашими глобальними партнерами, серед яких США, безперечно, є одним з найважливіших".

"Ми не будемо розкривати подробиці цих зустрічей, оскільки конфіденційність є надзвичайно важливою під час обговорення санкцій. Але ми незабаром перейдемо до 19-го пакету санкцій і продовжимо обговорення того, як найефективніше координувати дії з нашими глобальними партнерами, включаючи Сполучені Штати, щодо цих питань надалі", — сказав Ґілл.

За інформацією Суспільного, Єврокомісія може оголосити вміст 19-го пакета санкцій уже цього або наступного тижня, після чого документ буде передано на обговорення країнам-членам ЄС.