Посли Євросоюзу домовилися про продовження ще на пів року персональних санкцій за порушення територіальної цілісності України.

Про це Суспільному повідомив топдипломат ЄС за підсумками засідання послів 12 вересня.

Топдипломат додав, що зі списку ніхто не був виключений "з політичних причин".

Ще один дипломат ЄС повідомив Суспільному, що раніше Словаччина й Угорщина вимагали виключення 6 осіб.

Дедлайн на продовження санкцій був до 15 вересня.

Данське голосування у Євросоюзі підтвердило, що посли ЄС домовились про продовження індивідуальних санкцій через війну РФ проти України.

Індивідуальні санкції ЄС

14 березня 2025 року ЄС продовжив ще на 6 місяців, до 15 вересня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, які відповідальні за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ці заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ. Наразі санкції ЄС застосовуються проти більш ніж 2200 осіб та установ, багато з яких підпали під санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.