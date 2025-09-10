У Білорусі заявили, що попередили Польщу і Литву про наближення “невідомих літальних апаратів” до території їхніх країн.

Відповідну заяву зробив начальник Генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко, передає Міноборони країни.

За його словами, "під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між Російською Федерацією та Україною черговими силами та засобами протиповітряної оборони Республіки Білорусь постійно відстежувалися безпілотні літальні апарати, що втратили курс внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін".

Частина безпілотників, що "заблукали", була знищена силами протиповітряної оборони Білорусі над територією республіки, заявив Муравейко.

"Наявними каналами взаємодії в період з 23:00 годин 9 вересня до 4:00 10 вересня наші чергові сили та засоби обмінювалися інформацією про повітряну та радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі та Литовської Республіки. Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їхніх країн", — йдеться у заяві начальника білоруського Генштабу.

За його словами, "це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши у повітря свої чергові сили".

"Задля справедливості слід зазначити, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки про наближення до кордону Республіки Білорусь невідомих літальних апаратів з території України", — додав Муравейко.

Він також заявив, що обмін інформацією про повітряну обстановку є важливим складником забезпечення безпеки в регіоні в цілому та сприяє налагодженню заходів довіри та зміцнення безпеки.

Посадовець додав, що Білорусь і надалі продовжить "реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.