Повітряні сили: ППО знешкодила 386 дронів та 27 крилатих ракет

У ніч проти 10 вересня армія РФ завдала комбінованого удару по території України, застосувавши 43 ракети та 415 БпЛА. Щонайменше вісім російських дронів вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, у ніч на 10 вересня (із 17.00 9 вересня) РФ атакувала Україну:
- 415 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них — "шахеди";
- 42 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області — РФ, акваторії Чорного моря;
- однією балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:
- 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.