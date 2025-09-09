Нема підстав говорити про національні блекаути — Харченко

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що попри посилені російські обстріли української енергетичної інфраструктури нема підстав очікувати повних блекаутів, як у 2022 році. Регіональні відключення світла та теплогенерації можливі.

Про це Олександр Харченко повідомив під час брифінгу в медіацентрі “Україна”, передає кореспондент Суспільного.

"На сьогодні відпрацювали алгоритми та рішення, зроблені фортифікації. Безумовно, є об'єкти, які ніякими фортифікаціями не захистити. Це, на жаль, знов-таки теплова генерація. Враховуючи все це разом, я не бачу жодних підстав казати про національні блекаути чи національні катастрофи. Я бачу багато підстав казати про те, що регіональні відключення, на жаль, цілком можливі через атаки на конкретні об'єкти", — повідомив Олександр Харченко.

Він додав, що найбільша небезпека, на мій погляд, це можливі атаки на об'єкти теплопостачання та закликав представників місцевої влади готувати резервне живлення таких обʼєктів.

"Може бути безпосередньо підготовка усіх "Теплоенерго" до опалювального сезону. Можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику. Показовий зразок – це Кривий Ріг де, на жаль, минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення і цілком вимальовується перспектива можливості залишитись без опалення їм цього року", — сказав Олександр Харченко.

Він також повідомив, що резерв обладнання для енергетики в Україні може бути вичерпаний за декілька місяців, якщо Росія продовжить темп атак по енергоінфраструктурі України.

Також Олександр Харченко розповів, що міста України розгалужують систему обладнання для децентралізації енергетики та покращення ситуації з відключеннями.

"Найбільший обсяг, з погляду кількості децентралізованого обладнання встановлює Київ. На другому місці, безумовно, Харків і там дуже великі зусилля. А далі десь на одному рівні йдуть Одеса, Миколаїв, Суми, ті регіони, де, по суті, найбільша загроза. Вони найбільше працюють над становленням таких потужностей", — повідомив він.

Для повної децентралізації енергосистеми Україні необхідно до 6 років та щонайменш 9 мільярдів доларів, вважає Олександр Харченко.

У серпні та вересні 2025 року Росія посилила атаки на енергообʼєкти України. Так, через російські обстріли, без електроенергії залишались Суми, Ніжин, Чорноморськ, частина Херсонської та Харківської областей.

22 серпня під час години запитань до уряду міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими на понад 70%. Також міністр прозвітував про запаси палива. За його словами, в українських сховищах вже є майже 11 мільярдів кубів газу та 2,4 мільйона тонн вугілля. Крім цього вже працюють 189 установок, що забезпечують і тепло, і електроенергію.

8 вересня президент України Зеленський повідомив, що Україна відповідатиме на атаки Росії по енергосистемі.

"Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики. Відповіді на це є й будуть, але головне — стабільність системи", — зазначив президент.