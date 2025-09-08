Російські військові знову концентрують удари проти української енергосистеми. Україна має та буде відповідати на такі атаки.

Про це у вечірньому зверненні 8 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів про результати сьогоднішньої Ставки. Основну увагу приділили технологічним питанням та захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

"Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики. Відповіді на це є й будуть, але головне — стабільність системи", — зазначив президент.

Також під час Ставки обговорювали виробництво та якість українських дронів, кількісні показники їх постачання, а Зеленський подякував виробникам за збільшення постачання озброєння, зокрема далекобійної зброї.

Останні атаки РФ на енергосистему України

У ніч проти 31 серпня РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО збили 48 дронів, але деякі досягли цілей. Найбільших пошкоджень зазнало місто Чорноморськ: постраждали об’єкти енергетики, адміністративні та складські приміщення, згоріли три автомобілі. Поранена одна людина.

У ніч на 8 вересня РФ атакувала Київську область, влучивши по об’єкту теплової генерації. Сили ППО збили частину цілей. Постраждалих серед населення немає, повідомив керівник КОВА Микола Калашник. Міненерго підкреслило, що атака була спрямована на критичну енергетичну інфраструктуру.