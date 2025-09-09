В Україні немає енергооб'єктів з трьома рівнями захисту – Харченко

В Україні немає енергетичних об’єктів, які вдалося захистити трьома рівнями захисту.

Про це сказав під час брифінгу в медіацентрі “Україна” директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у відповіді на питання Суспільного.

“Я ніколи не чув про об'єкти, які захистили трьома рівнями. Наскільки я знаю, цей проєкт був дуже швидко закритий як такий, що немає жодного сенсу. Те, що тоді колись уявляли як трирівневий захист, там вартість цього захисту, вона рази в три більше, ніж вартість обладнання, яке має бути захищене”, – сказав Харченко.

Водночас за його словами, частина енергооб'єктів має захист другого рівня. Він рятує від прямих дронових ударів окупантів.

“Захисту другого рівня — звіт конкретний минулотижневий: чотири дрони в один об'єкт – пошкоджень немає”, – наголосив він.

У 2023 році Генштаб та Кабінет міністр спільно ухвалили рішення про необхідність захистити енергооб'єкти в Україні трьома рівнями захисту, а саме:

спорудження габіонів та "біг-бегів", що захищають від уламків;

будівництво бетонних конструкцій, як захист від дронів та шахедів;

будівництво “захисного саркофага” над енергооб'єктом, що має вберегти від ракетного влучання.

У серпні та вересні 2025 року Росія посилила атаки на енергообʼєкти України. Так, через російські обстріли, без електроенергії залишались Суми, Ніжин, Чорноморськ, частина Херсонської та Харківської областей.

22 серпня під час години запитань до уряду міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими на понад 70%. Також міністр прозвітував про запаси палива. За його словами, в українських сховищах вже є майже 11 мільярдів кубів газу та 2,4 мільйона тонн вугілля. Крім цього вже працюють 189 установок, що забезпечують і тепло, і електроенергію.

8 вересня президент України Зеленський повідомив, що Україна відповідатиме на атаки Росії по енергосистемі.

"Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики. Відповіді на це є й будуть, але головне — стабільність системи", — зазначив президент.