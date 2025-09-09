На кордоні поблизу України не фіксується створення ударного угруповання у зв’язку з білорусько-російськими навчаннями "Запад-2025", які відбудуться у Білорусі з 12 по 16 вересня.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, щоб у напрямку нашого кордону формувалося якесь ударне угрупування. Ми не відмічаємо, що Росія на цей час має велику кількість угруповання в Білорусі. Навіть тих, які б вони планували долучити до цих спільних навчань. Основну частину учасників навчання складатимуть підрозділи Білорусі. Росія направила до Білорусі особовий склад і бронетехніку, але їхня кількість невелика", — сказав він.

За словами Демченка, у 2023 році Росія тримала на кордоні у Білорусії 10-12 тисяч своїх військових. Зараз, за оцінками прикордонників, у Білорусі перебуває значно менша кількість російських військових.

Речник ДПСУ додав, що на українсько-білоруському кордоні зводяться фортифікаційні укріплення, здійснюється мінування загрозливих напрямків, оскільки Білорусія не припиняє підтримувати країну-агресора.

12 серпня у білоруському Міноборони оголосили, що спільні навчання білоруських та російських військ "Запад-2025" відбудуться з 12 до 16 вересня. На цей період Литва закрила повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю.

МЗС України застерегло Білорусь від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до українських кордонів під час військових навчань з Росією "Запад-2025".