Чехія із союзниками розкрила шпигунську мережу Білорусі в Європі

Шпигунську мережу, яку вибудовувала Білорусь у Європі, викрили завдяки роботі спецслужб Чехії, Угорщини та Румунії.

Про це повідомило у понеділок чеське контррозвідувальне агентство (BIS), пише CNN.

За даними BIS, група європейських агентів виявила шпигунів у кількох країнах Європи, які працювали на КДБ Білорусі. Серед них — колишній заступник керівника молдовської спецслужби SIS, який передавав секретну інформацію білоруському КДБ.

Чехія також вислала білоруського агента, що діяв під прикриттям дипломата. Йому надали 72 години, аби залишити країну, повідомило МЗС Чехії.

У BIS зазначили, що Білорусь змогла розбудувати мережу завдяки можливості своїх дипломатів вільно пересуватися країнами Європи.

"Щоб ефективно протидіяти цій ворожій діяльності в Європі, необхідно обмежити пересування акредитованих дипломатів із Росії та Білорусі в межах Шенгенської зони", — наголосив глава BIS Міхал Куделка.

Деталі поки не розкриваються.

Румунське агентство з протидії організованій злочинності DIICOT повідомило у понеділок, що виконало ордер на арешт 47-річного підозрюваного у державній зраді. За даними слідства, колишній посадовець SIS Молдови передавав державні таємниці білоруським спецслужбам, що могло поставити під загрозу національну безпеку.

У DIICOT додали, що у 2024–2025 роках підозрюваний двічі зустрічався з білоруськими агентами у Будапешті, де, ймовірно, відбувалася передача інструкцій та обмін грошовими винагородами.