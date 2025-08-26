Тартуський районний суд Естонії 26 серпня визнав винною 63-річну естонсько-російську громадянку Ерну Мойсеєву за підозрою у шпигунстві на користь російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). Жінка отримала три роки в'язниці.

Про це повідомив естонський мовник ERR.

За даними слідства, у грудні 2023 року Мойсеєва свідомо встановила зв'язок із ФСБ і надавала її інформацію про людей, які цікавили російські спецслужби, а також про тих, хто жив у Росії та працював в Естонії. За даними газети Postimees, засуджена також збирала інформацію про естонські Збройні сили, поліцію та прикордонників, а також про своїх колег у санаторії-курорті Värska.

Крім того, Мойсеєва двічі намагалася перевезти з Естонії до РФ сім пляшок вина загальною вартістю понад 300 євро, що заборонено санкціями. В обох випадках естонські митники заблокували доставку підсанкційних товарів на російську територію.

Жінку заарештували у травні 2025 року. На судовому засіданні у вівторок, 26 серпня вона заявила, що уклала угоду про визнання вини.

Наприкінці липня 2025-го в Естонії громадянин РФ Павло Капустін отримав 6,5 років ув’язнення за шпигунство на користь ФСБ та порушення санкцій.