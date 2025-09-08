У "Дії" планують створити платформу для розвʼязку місцевих проблем

Мінцифри працює над новою платформою всередині застосунку Дія, де громадяни зможуть повідомляти про проблеми у своїх містах і відстежувати їх вирішення.

Про це розповів перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Суспільного.

За словами Федорова, нова платформа дозволить мешканцям створювати звернення щодо проблем у місті чи регіоні та бачити, хто відповідає за їхнє вирішення. Користувачі зможуть відслідковувати статус виконання завдань у режимі реального часу.

"Ми хочемо гейміфікувати процес розвʼязку проблем на місцях, щоб місцева влада почула громадян та швидше реагувала на побутові виклики. Там буде система гейміфікації та коментарів — фактично, соціальна мережа про те, як змінити свій дім чи район", — пояснив міністр.

Над ідеєю вже працюють бізнес-аналітики, також ведуться перемовини зі швейцарською стороною щодо фінансування проєкту.

Крім того, Федоров анонсував запуск низки нових послуг у Дії до кінця 2025 та у 2026 роках: "е-Акциз", "е-Нотаріат", систему онлайн-моніторингу грального бізнесу та продовження цифровізації будівельної сфери.

За його словами, у застосунку "Дія" нині доступні понад 65 сервісів і 33 документи, а на порталі — 150 послуг. Онлайн-обслуговування обходиться державі у 5–6 разів дешевше: середня офлайн-послуга коштувала 1 583 грн, а через "Дію" — лише 242 грн.

Федоров зазначив, що завдяки цифровізації українці щороку заощаджують близько 7,4 млрд грн, які раніше йшли на хабарі та посередників. Крім того, 75% економії припадає на час, який громадяни не витрачають на дорогу, черги й контакти з чиновниками.