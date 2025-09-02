В Україні розпочинається тестування е-Нотаріату — Федоров

В Україні розпочали тестування системи е-Нотаріат. З середи, 3 вересня, до нього можуть приєднатися всі нотаріуси. Перші нотаріальні послуги в "Дії" для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Суспільного.

Як пояснив Федоров, електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний сервіс. За його словами, нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. Тож е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації, зазначив посадовець.

“Наша з вами задача від сьогодні почати його максимально тестувати і давати зворотний зв'язок. Що побудовано неправильно, що працює не так, що потрібно змінити. Сьогодні якраз з'явиться можливість записатися на тестування, воно буде відбуватися кілька місяців точно, і будь-який нотаріус з будь-якого куточку нашої України зможе приєднатися до цього тестування”, — сказав Федоров.

Федоров обіцяє, що система буде надійно захищена від кібератак.

“Відбулись великі організаційні зміни самому ДП “Наіс” (Національні інформаційні системи — ред.), впроваджені найсучасніші протоколи захисту інформаційних систем, які є всередині. Ми зараз створимо нові профілі безпеки для державних реєстрів. Ми будемо системно проводити Bug Bounty, тобто сплачувати гроші за пошук вразливостей у всіх інформаційних системах. Ми будемо залучати найкращі компанії для аудиту електронного нотаріату. У мене кілька тижнів тому з'явився заступник, який відповідає за безпеку”, — розповів Федоров.

Як працюватиме е-Нотаріат

Систему запускають у 2 етапи.

Із 3-го вересня тестова версія тільки для нотаріусів буде відкрита для тестування. Планується, що до кінця 2025 року вона стане обовʼязковою для всіх нотаріусів.

Другий етап — це запуск системи для всіх громадян через "Дію".

е-Нотаріат утворює електронну систему із та окремий кабінет для всіх зареєстрованих нотаріусів. Туди підключені різні реєстри та створено єдиний електронний архів.

Коли система запрацює повноцінно через "Дію", вигляд роботи буде такий: